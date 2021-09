Facebook čelí kvůli uniklým interním dokumentům závažným obviněním

Americký hospodářský list dále poukázal na to, že zaměstnanci Facebooku pravidelně upozorňovali na aktivitu drogových kartelů a obchodníků s lidmi na sociální síti. Reakce společnosti byla údajně „slabá”.

Můžou si psát, co chtějí. Facebook má miliony VIP uživatelů

Kritici upozorňují, že Facebook nemá prostředky na to, aby moderoval veškerý obsah na své platformě a chránil 2,8 miliardy uživatelů. David Kirkpatrick, autor knihy The Facebook Effect, řekl v podcastu BBC Tech Tent, že podle něj nemá Facebook motivaci obsah mimo Spojené státy regulovat.

Co se týče práce s dezinformacemi, ta se loni z 83 procent zaměřovala na Spojené státy, připomněl Kirkpatrick statistiku WSJ. Facebook přitom z 90 procent působí mimo USA, uvedl. A má podle něj negativní dopad na politiku v zemích jako Filipíny, Polsko, Brazílie, Maďarsko či Turecko.

Facebook také čelí žalobě skupiny svých akcionářů. Ti mimo jiné tvrdí, že platba Facebooku ve výši pět miliard dolarů (108,4 miliardy Kč) americké Federální obchodní komisi (FTC) za vyřešení skandálu s daty 87 milionů uživatelů Facebooku, které neoprávněně získala společnost Cambridge Analytica, byla tak vysoká proto, že měla ochránit Marka Zuckerberga před odpovědností. Společnost Facebook uvedla, že k probíhajícímu právnímu sporu nemá co říci.

Deník The New York Times tento týden naznačil, že se Facebook snaží do zpravodajských kanálů uživatelů dostat obsah, který společnosti straní. Noviny uvedly, že projekt Amplify byl navržen tak, aby „lidem ukazoval pozitivní příběhy o sociální síti”. Facebook uvedl, že v jeho systémech řazení zpráv nedošlo k žádným změnám.