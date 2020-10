ECB chce vlastní digitální měnu, zintenzivňuje práci na konkurenci bitcoinu

Evropská centrální banka (ECB) zintenzivňuje práci na digitálním euru. Cílem je, aby byla připravena na vydání digitální měny, pokud by to bylo potřeba. Digitální euro by mohlo pomoci v případech, kdy občané přestanou ve velkém používat hotovost, převládnou na trhu zahraniční formy elektronických peněz nebo v případech, kdy budou další způsoby plateb nedostupné. Uvedla to ECB v dnešní zprávě.