Dopady regulace. Čínští technologičtí giganti zruší letos desítky tisíc míst

Například internetový prodejce Alibaba by mohl podle odhadu jednoho ze zdrojů zrušit přes 15 procent pracovních míst. To by se týkalo zhruba 39 000 lidí. Firma podle zdroje začala propouštět už minulý měsíc. O snižování počtu pracovních míst tehdy také jednala s několika obchodními divizemi. Nechala na nich, aby vypracovaly konkrétní plány, dodal zdroj.