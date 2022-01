Digitální tenisky i burger. Na síti se zrodil nový byznys

Transakce v tomto oboru letos podle odhadu firmy Strategy Analytics dosáhnou celosvětově 6,1 miliardy dolarů (135 mld. Kč) a za pět let to má být už sedmkrát tolik, tedy 42 miliard dolarů.

Melania Trumpová vydá vlastní NFT. Půjde do dražby

V digitální peněžence na mobilu či počítači má majitel potvrzení, že právě on je výlučným vlastníkem daného předmětu.

Lze to přirovnat k vlastnictví originálu obrazu s podpisem autora. Už to není jen výstřelek, v NFT vidí příležitost nejen tvůrci od klasických výrobců po producenty her, celebrity a umělce, ale i investoři.