Digitální dovednosti mladých Slováků se zhoršily

Na pětimilionovém Slovensku se do desátého ročníku IT Fitness Testu zapojilo téměř 45 000 lidí, průměrná úspěšnost jak u testu pro základní školy, tak pro střední a vysoké školy klesla výrazněji pod hranici 50 procent. Horší výsledky proti loňsku autoři připsali například zhoršení kvality výuky informatiky za distanční formy vyučování po uzavření škol v souvislosti s koronavirovou infekcí. Kromě toho se zvýšil počet respondentů, kteří se do projektu zapojili poprvé.

„Test netestuje to, co se děti učí na školách. Testuje to, co se od nich bude očekávat, když budou vycházet ze školy. Školy by se měly více zajímat, co absolvent bude v životě potřebovat,” řekl viceprezident IT asociace Slovenska Mário Lelovský.