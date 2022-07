Denně odstraňujeme přes milion falešných účtů, tvrdí Twitter

Podle sdělení společnosti kontrolu provádějí namátkově ručně lidé. Používají při tom kombinaci veřejných a soukromých dat, aby vypočítali a nahlásili akcionářům podíl spamových a robotických účtů. Twitter sdělil, že nevěří, že by výpočet takových účtů mohl být proveden externě. Vyžadovalo by to podle něj soukromé informace. Odmítl ale komentovat typ dat, která Muskovi předá.