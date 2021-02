Dění v Austrálii kolem Facebooku a Googlu ovlivní celý svět

Proti plánu se stavěly jak Facebook, tak i Google, tento týden se ale přístupy obou společností dramaticky rozešly. Google uzavřel licenční dohody s mediálními skupinami Seven West Media a Nine Entertainment a ve středu oznámil, že do jeho nové služby News Showcase se zapojí i konglomerát Ruperta Murdocha News Corp. Facebook naopak učinil to, čím pohrozil na konci loňského léta. V noci na čtvrtek zablokoval zpravodajský obsah z Austrálie, který nyní nemohou sdílet ani uživatelé z jiných zemí. Platforma zároveň Australany odřízla od zahraničních zpráv.