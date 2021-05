Dell prodal svoji cloudovou divizi Boomi za čtyři miliardy dolarů

Navrhovaná transakce by měla pomoci Boomi k dalšímu růstu a je výhodná pro obě společnosti, zákazníky a partnery, uvedl provozní ředitel Dellu Jeff Clarke v prohlášení. Pro Dell to znamená, že se může zaměřit na podporu růstu a pokračující modernizaci infrastruktury a osobních počítačů a na expanzi v oblastech s vysokou prioritou, dodal. Dohoda by měla být dokončena ještě v letošním roce.