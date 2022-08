Čínští technologičtí giganti úřadům poprvé zpřístupnili data o svých algoritmech

Algoritmy rozhodují, co a v jakém pořadí uživatelé vidí, mají zásadní význam pro růst sociálních médií a firmy si je pečlivě střeží. Ve Spojených státech se výzvám po jejich zveřejnění firmy Alphabet a Meta Platforms bránily argumentem, že jde o obchodní tajemství.

Algoritmus společnosti ByteDance pro platformu Douyin, která je čínskou verzí TikToku, podle dokumentu CAC zjišťuje zájmy uživatelů na základě toho, na co kliknou, co okomentují, co označí „Líbí se mi”, popřípadě naopak.