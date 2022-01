Čína chce konkurovat bitcoinu. Digitální jüan bude testovat na olympiádě

Je pravdou, že by to nebylo poprvé, co s kurzem bitcoinu zahýbala facka od Pekingu. Naposledy nejznámější kryptoměna na světě ztratila ze své hodnoty přes 10 000 dolarů (221 650 Kč), když v září čínská centrální banka oznámila, že jsou všechny kryptoměnové transakce postaveny mimo zákon. Zákaz se netýká pouze služeb poskytovaných v Číně, ale také společností, které na území nejlidnatější země světa poskytují zahraniční kryptoměnové transakce.