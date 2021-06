Češi používají mobilní internet stále častěji. Volání zlevnilo

Loni spotřebovali Češi průměrně o 80 % více dat než v roce 2019. Je to dáno i tím, že průměrná cena za 1 MB meziročně klesla o 28,5 %. Zároveň proti roku 2019 loni klesala průměrná cena za skutečně provolanou minutu, a to přibližně o 15 %. Vyplývá to z výroční zprávy ČTÚ.