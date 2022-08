Byl to jeden z nejlepších byznysů, tvrdí o výrobě CD v devadesátkách Pelc

„V té době jsme dělali desky a kazety, takže příchod cédéček byl celkem logický. Zajímavé bylo, že tu myšlenku razili především lidé, kteří tomu technicky ani ekonomicky vůbec nerozuměli. Konkrétně Jakeš, ale i na kultuře v tom našli zalíbení – to bude trhák a my budeme jediná země v RVHP, která to bude vyrábět,” uvedl Pelc, jenž stál jako tehdejší ředitel loděnického závodu u počátků výroby CD v Československu.

Firma měla podle něj tehdy nevýhodu, že se na ni v 90. letech v západní Evropě ještě dívali skrz prsty. Hledala proto odbytiště i mimo Evropu. "Měli jsme tenkrát velmi silné vývozy do Hongkongu, vyváželi jsme desky do Brazílie a do Argentiny. Měli jsme hodně okolních trhů a postupně jsme se začali prosazovat i v Evropě," uvedl Pelc.

Produkce gramofonových desek se sice na začátku 90. let zhroutila, později se ale vrátily do módy a dnes na nich firma, která je světovou jedničkou ve výrobě vinylů, staví své podnikání. Gramodesky podle Pelce povstaly z popela jako bájný Fénix. "Myslím, že takových příkladů v praxi moc nenajdeme, kdy něco existovalo, bylo to velké, pak se to úplně zhroutilo, v podstatě na nulu, aby to pak za pár let znova ožilo a začalo se to rozvíjet. Dnes je z toho ohromný byznys," dodal Pelc.