Budoucnost je nejistá, obává se šéf Twitteru kvůli Muskovi

Vypadalo to trochu jako hra kočky s myší. Musk se nejprve stal zkraje dubna největším akcionářem Twitteru, už tehdy to přitom vypadalo, že díky tomu zamíří do vedení firmy. Správní rada se tomu ale během uplynulého měsíce snažila zabránit – na stole byla dokonce dohoda, podle níž nesměl Musk po dobu jednoho roku Twitter převzít.

Na vedení sociální sítě ale nakonec zatlačili samotní akcionáři, kteří si evidentně přáli mít nejbohatšího muže na planetě ve vedení. To nakonec vyvrcholilo pondělním oznámením, že se Musk stane novým majitelem Twitteru – za sociální síť zaplatí již zmiňovaných 44 miliard dolarů.

Když to výkonný ředitel Twitteru Parag Agrawal oznamoval 5000 zaměstnancům Twitteru, vyjádřil obavy nad budoucností sítě. Ta je podle něj nejistá – šlo o přímou reakci na to, že se Musk stane novým šéfem Twitteru.

„Je to významná změna. Ale já vím, že pravděpodobně vstřebáváte to, co to bude znamenat pro vás i pro budoucnost Twitteru,“ uvedl Agrawal podle listu The New York Times během konference s tisícovkami podřízených.

Celá konference trvala podle CNN zhruba hodinu. „Někteří z vás mají velké obavy, někteří z vás jsou nadšení a někteří z vás čekají, jak to dopadne. Vím, že se to vás všech dotýká osobně. Všechny další rozhodnutí ale nyní budeme činit tak, jak jsme to dělali vždycky – vedeni zásadami, které máme,“ doplnil Agrawal, který šéfuje Twitteru teprve čtyři měsíce.

Elon Musk Foto: Hannibal Hanschke, Reuters

Dva nesmiřitelné tábory

Samotní zaměstnanci Twitteru se rozdělili na dva nesmiřitelné tábory. Zatímco jedni vnímají Muska jako novou spásu sociální sítě, jiní očekávají pod jeho vedením zkázu. Krásně to jde vidět z příspěvků na Twitteru, kde zaměstnanci začali zveřejňovat plačící smajlíky či GIFy hroutících se lidí. Další pro CNN uvedli, že „jsou příliš šokovaní, než aby se nyní mohli vyjádřit“.

Bývalý šéf Twitteru a jeden z jeho zakladatelů Jack Dorsey naopak vyjádřil Muskovi důvěru. „Domnívám se, že Twitter by neměl nikdo vlastnit nebo řídit. Má to být veřejný majetek, nikoliv firma. Když ale vezmeme v potaz problém, že firmou je, Elon představuje ojedinělé řešení, kterému důvěřuji. Důvěřuji jeho misi rozšířit světlo vědomí,“ uvedl Dorsey, který před Agrawalem šéfoval Twitteru šest let.

Musk v pondělním prohlášení – po oznámení o akvizici – uvedl, že chce sociální síť vylepšit novými prvky, jakož i zpřístupněním „algoritmů“ platformy či „ověřováním všech lidí“.