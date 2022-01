Blýská se na lepší časy? Bitcoin pomalu posiluje

Zkraje listopadu měl bitcoin zatím nejvyšší hodnotu, a to 68 990 USD (1 472 730 Kč). Postupně ale kurz klesal, až se na konci prosince zastavil na 45 700 dolarech (974 550 Kč). Hned na začátku letošního roku ale následoval další propad na 40 664 dolarů (867 160 Kč). Během dvou měsíců tak nejznámější kryptoměna na světě odepsala ze své hodnoty více než třetinu.

Pozitivním impulzem pro další růst kurzu by mohl být zvýšený zájem ze strany Turků. Podle deníku The Wall Street Journal je totiž o kryptoměny v této zemi největší zájem za posledních pět čtvrtletí. Dáno je to především rostoucí inflací, kdy zoufalí Turci paradoxně utíkají k ještě méně stabilním kryptoměnám.