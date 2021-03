Bič na operátory? ČTÚ spustil srovnávač cen mobilních služeb a internetu

Nový webový nástroj je k dispozici na stránkách srovnavac.ctu.cz. Prozatím však běží pouze v pilotním provozu, a to navíc jen s omezenými nabídkami porovnání.

V praxi to znamená, že lidé mohou porovnávat v současnosti jen nabídky mobilního internetu a své mobilní tarify, které obsahují volání, SMS a data. Od příštího měsíce by pak mělo přibýt porovnání volání a internet v pevném místě i televize. Pilotní provoz je podle současných plánů naplánován až do května.