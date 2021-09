Apple po zásahu úřadů v Japonsku nabídl další ústupky v obchodě App Store

Dosavadní pravidla například těmto firmám, včetně Netflixu, znemožňovala poskytovat zákazníkům odkaz na vytvoření placeného účtu. S jeho pomocí by totiž mohli obejít platební systém Applu a vyhnout se jeho poplatkům.

Pro Apple je to za méně než týden už druhý ústupek regulačním úřadům a firmám. Výrobce telefonů iPhone čelí právním, regulačním a legislativním změnám kvůli svému on-line obchodu App Store, který tvoří jádro jeho segmentu služeb v objemu 53,8 miliardy dolarů (1,2 bilionu Kč).

Apple však bude i nadále developerům znemožňovat jiné způsoby plateb v aplikacích instalovaných v přístrojích iPhone. To je přitom klíčová praxe, kterou chtějí ukončit firmy jako Epic Games, Spotify Technology nebo Match Group.

Apple za nákupy přes svůj virtuální obchod App Store vybírá od vývojářů aplikací poplatky od 15 do 30 procent z tržeb. Používá přitom opatření, která vývojářům brání ve snaze nasměrovat své zákazníky na jiné platební metody, které by produkt bez poplatků Applu zlevnily. To se ale po dohodě s japonskými úřady teď také změní.