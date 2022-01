Změňte si hesla, šifrujte, varoval před Čínou úřad české olympioniky

Úřady pro účastníky vydaly dvoustránkový manuál, který má celkem deset bodů. Český olympijský výbor (ČOV) pro ČTK uvedl, že materiál obdržel ve čtvrtek, kdy odletí větší část českých sportovců nominovaných na zimní olympiádu v Číně. Kybernetické bezpečnosti účastníků her se věnovaly i další země.

Odborníci obou úřadů vypracovali materiál „Cestujte (kyber)bezpečně: doporučení pro cesty do zahraničí", který má českým sportovcům mířícím na olympiádu v Pekingu i veřejnosti přiblížit základy kybernetické bezpečnosti a poradit jim, jak používat technologie, aby byla jejich komunikace v zahraničí bezpečnější.

Dvoustránkový manuál má deset bodů, čtyři z nich se věnují přípravě před cestou, šest zbývajících pak tomu, jak dodržovat kyberbezpečnost během samotné cesty. Cestovatel by měl například do zahraničí vyrazit ideálně s „čistými" zařízeními určenými pro konkrétní cestu, která neobsahují žádná osobní data či důležité uživatelské účty. Měl by svá zařízení chránit novými a unikátními hesly a během samotné cesty by měl například využívat aplikace se šifrováním a nepřipojovat se na veřejné wi-fi sítě.

Doktor: bez oficiálně aplikace tu nelze být

Materiál se zmiňuje i o nebezpečí, které se skrývá ve stahování neznámých či zranitelných aplikací. Mezi ně patří i oficiální a povinná aplikace olympijských her v Pekingu, My 2022. „Kdybych tu aplikaci neměl, tak tady nejsem. Na ní se vyplňuje třeba i zdravotní stav," konstatoval šéf české olympijské mise Martin Doktor, který už je v Pekingu. Upozornil, že bez zmíněné aplikace se do dějiště her nikdo ze sportovců, členů realizačních týmů, zástupců médií a dalších zainteresovaných osob nedostane.

Osobně se v Číně pod dohledem necítí. „Ne, já ten pocit nemám. Tady to ani nejde, jsme v uzavřeném prostoru. Ne, doopravdy nemám pocit, že mě někdo sleduje. Za mě se cítím jako na každých jiných hrách, kde začátek trávíme v uzavřeném prostoru. Tady je to víc znatelné, nemůžeme jít ani nikam do města nakoupit," popsal Doktor.

Doporučení, které není pro olympioniky závazné, bude sportovcům distribuovat olympijský výbor. „Manuál jsme dostali dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) a sportovcům to samozřejmě rozešleme," řekla ČTK ředitelka komunikace ČOV Barbora Žehanová. „Na základě informací, které se objevily minulý týden, jsme požádali o součinnost Vojenské zpravodajství a obrátil se na nás i NÚKIB," dodala.

Před olympijskou mobilní aplikací My 2022 varovali například kanadští vědci, podle nichž není bezpečná. Tým z univerzity v Torontu přišel s tím, že aplikace má vážné bezpečnostní nedostatky a citlivé údaje uživatelů mohou snadno uniknout. Aplikace totiž podle nich může v určitých situacích odeslat citlivá data bez vědomí uživatele.

Například slovenský Národní bezpečnostní úřad zase doporučil z bezpečnostních důvodů účastníkům olympiády, aby si s sebou nebrali osobní elektroniku. Doporučil obstarat si dočasné elektronické zařízení včetně dočasných SIM karet. Během pobytu v Číně pak úřad naopak nedoporučil instalovat do zařízení žádné aplikace či software. Po návratu z Číny by se pak účastníci olympiády měli zařízení zbavit nebo alespoň přeinstalovat celý operační systém.