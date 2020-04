Těžařské viry jsou mezi kyberzločinci stále v kurzu

Těžařské viry útočí prakticky vždy podle stejného scénáře. Snaží se na napadeném stroji zůstat co nejdéle v anonymitě a využívat jeho výkon k těžení kybernetických měn. Malware těžící kryptoměny umožňuje kyberzločincům zneužít CPU nebo GPU výkon zařízení oběti, a to až do 65 procent výkonu procesoru.