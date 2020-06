Taktika počítačových pirátů se mění. Jaké viry nasazují nejčastěji?

„Od poloviny března jsme pozorovali výrazný nárůst útoků botnetů. Do té doby ovlivňovaly zhruba 5 % českých společností, ale během měsíce vzrostl jejich dopad až na téměř 15 %, nyní následuje pozvolný pád,“ prohlásil Tomáš Růžička, bezpečnostní expert Check Pointu.

V posledních týdnech ale začaly růst i útoky kryptominerů a bankovních malwarů, které do té doby měly spíše klesající tendenci, varovali bezpečnostní experti.

Kryptominery bývají často označovány také jako těžařské viry. Ty se snaží na napadeném stroji zůstat co nejdéle v anonymitě a využívat jeho výkon k těžení kybernetických měn. Malware těžící kryptoměny umožňuje kyberzločincům zneužít CPU nebo GPU výkon zařízení oběti, a to až do 65 procent výkonu procesoru.