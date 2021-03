Státy EU se shodly na nutnosti zlepšit obranu před kyberútoky

Strategii pro kybernetickou bezpečnost EU představila v prosinci Evropská komise spolu se dvěma návrhy zákonů, které by měly mimo jiné zlepšit ochranu kritické infrastruktury, jako je energetická soustava. Jednání mezi členskými státy o příslušných legislativních návrzích pokračují, uvedla agentura DPA.

V pondělí schválená strategie stanovuje oblasti, kam by měla EU napřít své úsilí. Vzniknout má například společná jednotka proti kybernetickým útokům, která bude pověřená zvládáním krizí. EU by rovněž měla vytvořit vlastní systém šifrování komunikace, který by dokázal ochránit základní práva občanů.