Špehovací software i bankovní malware. Jaké viry ohrožují mobily nejčastěji?

„Tuto hrozbu si uživatel stáhne nevědomky jako součást nelegitimní aplikace například z nějakého fóra nebo podvodného webu. Instalací se nainstaluje malware, ale jinou funkci aplikace zpravidla nemá. Uživatel tedy může nabýt dojmu, že instalační balíček je vadný, a takříkajíc situaci přejít,“ konstatoval bezpečnostní expert s tím, že by uživatelům doporučil aplikace stahovat jen z prověřeného zdroje.

Bankovní malware se mimochodem šíří i třetí nejčastěji detekovanou hrozbu, kterou je dropper. V podstatě jedinou funkcí škodlivého kódu Agent.HQQ je tedy propašovat do zařízení další škodlivý kód. V uplynulém měsíci se takto šířil právě již zmiňovaný Cerberus.

„Je vhodné nainstalovat si do telefonu renomovaný bezpečnostní software, který potenciální riziko včas odhalí. Uživateli to nepřidělává žádné starosti, je to skutečně nejspolehlivější prevence. Cerberus navíc ohrožuje jen internetové bankovnictví, nikoli aplikace bank. Osobně bych upřednostnil používání oficiálních bankovních aplikací a ověřování plateb přímo v nich pomocí otisků prstů,“ uzavřel Jirkal.