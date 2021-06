Procesory od Applu mají bezpečnostní chybu. Opravit nejde

Čipy M1 tepou v podstatě ve všech počítačích od Applu, které byly uvedeny na trh v poslední době. Americký počítačový gigant se netají tím, že v nich vidí budoucnost a chce vlastní čipy montovat do všech budoucích strojů.

U chystaných počítačů s logem nakousnutého jablka ale budou muset páni inženýři z Applu vyřešit objevený bezpečnostní problém. Zranitelnost nazvaná M1RACLES byla objevena přímo v samotném procesoru, odstranit se dá pouze přepracováním obvodů. Není tedy pravděpodobné, že by ji americký počítačový gigant zvládl opravit u již nabízených a zakoupených strojů.

Chyba může být zneužita tak, že si dvě aplikace běžící na jednom zařízení mohou skrytě vyměňovat data na úrovni procesoru. V podstatě by tedy mohli propašovat do počítače infikovaný program, prostřednictvím kterého by získali data z jiné aplikace v počítači.