PreAmo, Necro či Hiddad. Jaké škodlivé kódy útočí na mobily a tablety nejčastěji

V počtu zachycených hrozeb patří Česká republika spíše mezi bezpečné země. Ve virových statistikách jí patří 75. příčka, našim východním sousedům pak padesátá osmá. To jinými slovy znamená, že na Slovensku je více útoků i virů, neboť čím nižší číslo v přehledu je, tím vyšší míra rizika uživatelům v dané zemi hrozí.

Hackeři se zaměřují na hráče her, varovali bezpečnostní experti Bezpečnost

Přestože se naše republika nachází mezi bezpečnějšími zeměmi, viry se nevyhýbají ani tuzemským uživatelům. Obzvláště to platí o mobilních hrozbách, které zmapoval Check Point. Nelichotivé první místo v přehledu mobilních škodlivých kódů patří viru PreAmo, tento malware se stejně jako další tři hrozby v Top3 soustředí výhradně na platformu Android.

Prakticky to samé platí také o škodlivém kódu Necro, kterému patří v žebříčku druhá příčka. Ten dovede zobrazovat reklamy, čímž výrazně snižuje uživatelský komfort při používání zařízení. Necro zároveň umí stahovat další škodlivé kódy a krást peníze pomocí poplatků za předplatné.

Na pozoru by se měli mít uživatelé také před škodlivým kódem Hiddad. Tento virus se dokáže napárovat na legitimní aplikace, lidé si jej tedy často stáhnou do zařízení sami, aniž by o tom věděli. Vyskytuje se hlavně v obchodech třetích stran, nikoliv v oficiálním obchodu pro platformu Android Google Play.