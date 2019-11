Pozor na falešné antiviry. Uživatele připraví o peníze

Za bezpečnostní aplikace maskují počítačoví piráti nejčastěji trojského koně FakeAV, jak upozornila antivirová společnost Eset. „Škodlivý kód se skrývá v aplikacích, které vydávají útočníci za antivir pojmenovaný například Virus Removal for Android nebo Automatic Virus Scanner,“ varoval Martin Jirkal, vedoucí analytického oddělení v pražské pobočce Esetu.

Pikantní na tom je, že nejčastěji si podle bezpečnostních expertů stáhnou tohoto trojského koně do zařízení uživatelé sami. Právě z obav před možným zavirováním přístroje jej zkouší jako bezplatný antivirový nástroj.

Uživatelé by tak podle bezpečnostních expertů měli pečlivě vybírat, jaké aplikace si do svých telefonů a tabletů nainstalují. Platí to přitom i v případě oficiálního obchodu Google Play, neboť i v něm se mohou záškodnické programy ukrývat, jak se v minulosti potvrdilo již několikrát. „Napovědět mohou recenze uživatelské komunity, počet stažení i oprávnění, která aplikace požaduje,“ poradil Jirkal.