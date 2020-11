Objem dat ve školství vzroste stonásobně. Přibydou i bezpečnostní incidenty

Objem dat využívaných tuzemskými základními a středními školami by se mohl během příštích tří až pěti let zvětšit až stonásobně. Stejnou měrou vzroste i množství bezpečnostních incidentů. Školy by se tak mohly potýkat s podobnými kybernetickými hrozbami, jako například nemocnice. Vyplývá to z analýzy společnosti Altron.