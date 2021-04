Nezaměstnaní lidé chtějí pomáhat hackerům, aby si přivydělali

Situace je podle bezpečnostních expertů alarmující. „Doposud jsme prakticky neviděli, že by někdo hledal práci na darknetu a hackerských fórech. Nabídky pomoci s trestnou činností jsou šokující. Lidé, kteří nabízí kyberzločincům pomoc, mohou znamenat vážné bezpečnostní riziko. Sledovali jsme řadu měsíců několik hackerských fór a zjistili jsme, že počet zájemců o práci neustále roste,“ varoval Daniel Šafář, bezpečnostní výzkumník Check Pointu.

„Můžeme odhadovat, že podobně to bude vypadat i na dalších fórech. Přitom by darknet měl být posledním místem, kde lidé hledají práci. Zoufalá doba bohužel přináší i zoufalé činy. Každopádně to můžeme brát jako volání o pomoc, které ovšem dále komplikuje boj s kyberzločinem,“ doplnil Šafář.