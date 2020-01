Neútočil pouze v Česku. Počítačový virus Ryuk napadl nemocnice a úřady i v USA

Počítačový virus Ryuk patří do skupiny škodlivých softwarů, které omezují nebo zabraňují uživateli přístup k počítači nebo souborům a jež se obecně označují jako ransomware či vyděračské viry. Útoky těchto nezvaných návštěvníků probíhají prakticky vždy na chlup stejně. Nejprve zašifrují záškodníci všechna data uložená na pevném disku. Za jejich zpřístupnění pak útočníci požadují výkupné, a to klidně i několik tisíc korun.

Podle Národního centra kybernetické bezpečnosti je vstupním bodem do sítí malware Emotet, do počítače oběti se nejčastěji dostane otevřením příloh. Emotet je schopen navázat na předchozí skutečné konverzace, a tak zvýšit zdání legitimnosti e-mailu a pravděpodobnost, že oběť nakaženou přílohu otevře. Pokud se tak stane, Emotet do počítače stáhne další malware TrickBot, což je pokročilý "trojský kůň", který sbírá citlivá data jako přihlašovací jména a hesla, data z internetových prohlížečů nebo e-maily. Když TrickBot získá ze sítě oběti maximum informací, útok pokračuje nainstalováním ransomwaru Ryuk.