Nebezpečnou chybu Windows zneužívají hackeři. Oprava neexistuje

A v tomto případě se navíc stalo to, čeho se zpravidla bezpečnostní experti obávají nejvíce – zranitelnosti si jako první všimnuli kyberzločinci a začali ji aktivně zneužívat. Vytvořili exploit, který jim obrazně řečeno otevře celý napadený systém.

Mluvčí Microsoftu nicméně zdůraznil, že doposud došlo pouze k „omezeným cíleným útokům“. Bližší informace však neposkytl. Podotkl pouze, že chyba je zneužitelná po otevření škodlivého dokumentu, prostřednictvím kterého může útočník následně propašovat do systému prakticky libovolný škodlivý kód.

Chyba se týká všech podporovaných verzí Windows, a to tedy včetně nejnovějších desítek. Vzhledem k tomu, že v současnosti není k dispozici oprava, měli by se uživatelé vyvarovat otevírání jakýchkoliv dokumentů z neznámých zdrojů. V opačném případě riskují, že otevřou kybernetickým zločincům zadní vrátka do svého počítače.