Koronavirus a práce z domu? Češi zaostávají v zabezpečení domácích sítí

Třetím, neméně důležitým bodem, je důsledné zabezpečení všech používaných zařízení. Firemní IT správci by měli zařízení používané pro práci na dálku připravit – instalovat bezpečnostní software, nastavit šifrování disku a rovněž i připojení do podnikové sítě přes VPN. K pracovnímu počítači nebo telefonu připojenému do sítě by měl mít přístup výhradně daný zaměstnanec. Pokud je třeba zařízení sdílet s dalšími členy rodiny, je potřeba vytvořit jim vlastní uživatelské účty bez administrátorských oprávnění a oddělit pracovní a soukromý účet.