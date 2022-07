Každý desátý počítač s Windows v ohrožení. Hackeři jej zotročí pomocí Kalkulačky

Jak je to nebezpečné, upozornil nyní i server Bleeping Computer, který detailně popsal novou zranitelnost ve Windows 7. Přestože již tento systém není podporován, používá jej stále 11,54 % lidí, sedmičky tedy běží zhruba na každém desátém počítači. To je mimochodem větší podíl než v případě nejnovějších jedenáctek, které běží na 10,96 % strojů.

Chybu mohou útočníci zneužít k tomu, aby do napadeného stroje propašovali prakticky libovolný škodlivý kód. Prostřednictvím něj se mohou dostat k uloženým datům, špehovat práci uživatele, podstrčit mu falešné webové stránky, ovládat zotročenou sestavu na dálku nebo klidně i celý stroj zablokovat a zašifrovat uložená data. Za jejich zpřístupnění pak budou požadovat peníze.

Hackeři stojící za nechvalně známým trojským virem QBot již dokonce podle serveru Bleeping Computer objevenou trhlinu aktivně zneužívají. Jediné, co jim k úspěšnému útoku stačí, je dostat do počítače oběti podvrženou knihovnu (DLL) společně s falešnou aplikací calc.exe. To mohou učinit například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů, škodlivý kód ale může být umístěn klidně i na falešných webových stránkách.