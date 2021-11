Je libo falešný covid pas? Stačí 1250 Kč

Zpřísnění protiepidemických opatření a nutnost prokazování bezinfekčnosti na veřejných místech vrhla odmítače očkování do nutnosti platit si testy na koronavirus. Na to rychle zareagoval černý trh, který nabízí padělané očkovací certifikáty, které kontrola načte jako platné. Jejich ceny se podle zjištění Práva pohybují od 1250 do 4000 korun.