Hra na oliheň láká i podvodníky a kyberzločince

Výjimkou v poslední době nejsou ani podvodné weby. „Čím větší humbuk je okolo Hry na oliheň, tím více vzniká phinshingových stránek, které nabízí ke koupi převleky, v nichž jsou oblečeni herci tohoto seriálu, nebo zvou uživatele k hraní her inspirovaných touto sérií. Netřeba dodávat, že uživatelé nakonec přijdou o data, peníze a na jejich zařízení se nainstaluje malware. Proto by si měli dávat bedlivý pozor na to, aby při hledání zdroje pro streamování seriálu nebo nákupu zboží ověřovali pravost internetových stránek,“ doplnil bezpečnostní expert.