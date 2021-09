Hackeři útočí ve velkém na routery. Využívají toho, že je lidé neaktualizují

Bezpečnostní experti varují již několik posledních let, že nainstalovaný antivirus v počítači nemusí být stoprocentní zárukou bezpečí. Slabinou totiž často bývají routery – brány do světa internetu, jejichž prostřednictvím se pak počítačoví piráti dostanou do celé počítačové sítě. Právě rozmach takových útoků nyní zachytil bezpečnostní systém Sentinel.