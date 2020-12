Hackeři napadli americké instituce. Dostali se i do úřadu jaderných zbraní

Agentura pro kybernetickou bezpečnost (CISA) uvedla, že útok představuje vážnou hrozbu pro federální i místní vlády, prvky kritické infrastruktury i soukromé společnosti. Nastupující prezident Joe Biden označil situaci za velmi znepokojivou a prohlásil, že autory útoku, kteří jsou v tuto chvíli neznámí, po nástupu do funkce potrestá.

Experti a média hovoří o pravděpodobné ruské špionáži, přičemž incident je označován za možná nejzávažnější hackerský útok posledních let. První zjištění nasvědčují tomu, že pachatelé měli několik měsíců přístup ke komunikaci mezi vládními pracovníky a že pronikli do sítí několika amerických ministerstev. Kromě toho mohly být zasaženy i technologické firmy či mobilní operátoři, píše zpravodajská společnost BBC.

"Vypadá to, že jde o nejhorší případ hackerského útoku v americké historii," řekl agentuře AP nejmenovaný vládní činitel. "Dostali se do všeho," dodal s tím, že administrativa nyní předpokládá, že hackeři získali přístup do většiny ministerstev a vládních agentur, ačkoli reálný rozsah útoku zatím není zcela jasný.