Hackeři jdou po hráčích. A vyplácí se jim to

S hackery – konkrétně s krádežemi účtů či nasbíraných výher – má zkušenosti každý desátý hráč, což je alarmující číslo. V praxi to znamená, že hackeři byli při svých nájezdech úspěšní zhruba u 179 milionů gamerů z různých koutů světa.

Celkově bezpečnostní experti vyčíslili škody na 347 miliard dolarů, tedy bezmála 7,4 bilionu korun. Průzkum pro společnost Kaspersky realizovala agentura Savanta během listopadu 2020, účastnilo se jej více než pět tisíc hráčů ze 17 různých zemí.

„Téměř pětina (19 %) připustila, že se během hraní her stala předmětem šikany či zastrašování. Tento znepokojivý trend byl nejčastější v Rusku (44 %), dále v Turecku (28 %), v Saúdské Arábii (27 %) a v USA (27 %),“ přiblížila výsledky průzkumu Marina Titovaová z Kaspersky.

Obětí podvodů se stala třetina hráčů, což v absolutních číslech představuje 491 milionů gamerů. „Všechny výše uvedené jevy vyvolávají téměř u třetiny gamerů (31 %) stres a úzkosti. To je velmi paradoxní, protože právě kvůli úlevě od stresu většina z nich hraje počítačové hry (uvádí to 62 % respondentů), další hledají napětí (62 %) nebo chtějí navázat skrze hraní her nová přátelství (46 %),“ konstatovala bezpečnostní expertka.

„Gameři by si měli s odstupem promyslet, jak se co nejlépe vyhnout šikaně, podvodníkům a hackerům. Když proti nim včas podniknou správné kroky, můžou se plně soustředit na to, aby si co nejlépe užili samotnou hru,“ uzavřela Titovaová.