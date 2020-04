Fakultní nemocnici Brno vznikla kyberútokem škoda desítky milionů

Fakultní nemocnici Brno vznikla při březnovém kybernetickém útoku škoda v desítkách milionů korun. Novinářům to řekl ředitel nemocnice Jaroslav Štěrba. Nemocnice přišla například o některá administrativní a ekonomická data nebo o internetový objednávkový systém u dárců krve. Objednala nový, fungovat by měl do dvou týdnů.