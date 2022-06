Experti: Útok na ŘSD byl sofistikovaný, obnova systémů může trvat dlouho

Kybernetický útok na sítě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) byla podle IT expertů sofistikovaná a připravovaná akce, která měla za cíl zlikvidovat některá vybraná data či systémy. Obnova napadených systémů může být komplikovaná i velmi zdlouhavá. Uvedli to IT odborníci, podle nich by veřejné instituce měly co nejrychleji posílit svou kybernetickou bezpečnost.