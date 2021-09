Češi zabezpečení chytrých domácností příliš neřeší

„Problém je také v tom, že tyto informace nejsou snadno dostupné. V minulém roce jsme se uživatelů ptali, zda se o to, jak výrobce s daty nakládá, zajímají. Zajímalo by to 38 % lidí. Výrobci ovšem tato data nijak výrazněji neprezentují,“ vysvětlil Pikálek.