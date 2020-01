Avast údajně prodává data svých uživatelů

Antivirus Avast podle Motherboard a PCMag po instalaci začne sbírat data uživatele a Jumpshot s nimi potom pracuje a nabízí je zájemcům. Avast má měsíčně přes 435 milionů aktivních uživatelů, Jumpshot nabízí data 100 milionů z nich. Jsou to uživatelé, kteří souhlasí se sběrem údajů.

Motherboard a PCMag se podařilo získat data zahrnující vyhledávání v Google, GPS souřadnice, návštěvy LinkedIn, videa na YouTube a návštěvy pornografických stránek. Data sice neobsahují osobní data uživatelů, podle webů ale experti tvrdí, že by vzhledem k množství sebraných dat bylo možné uživatele odanonymizovat.

Podle IT odborníků se takto chová řada softwarových firem. „Většina firem, které dělají software nainstalovaný v počítači, má snahu monitorovat uživatele, a to jak pro svou potřebu, tak pro cenné marketingové informace, které se dají dobře prodat. Děje se to dlouhodobě, jenom se o tom moc nemluví,“ řekl Právu expert na kybernetickou bezpečnost Martin Půlpán.