Renáta Bohuslavová, Novinky

„Pokud si kupujete flashdisk, zaplatíte až 90 korun za prázdné médium, v případě pevného disku počítače jde dokonce o 150 Kč. Z každého kusu přepisovatelného DVD zaplatíte pět korun. Kolektivní správci vyberou celkem 75,5 milionu korun z médií, která používáte,“ shrnula aktuální ceník kolektivních správců poslankyně za Piráty Lenka Kozlová. „Nevidíme důvod, proč by se za prázdná CD měla platit poplatek autorům,” doplnil Novinkám předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Kolektivním správcem je v tomto případě Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA). Tento i další kolektivní orgány, kteří zastupují autory, se tím podle Pirátů zbytečně obohacují.

Piráti dále chtějí zrušit i nutný souhlas za hraní vlastní hudby na veřejných produkcích. „Hudebník musí předem hlásit, kde a co bude hrát. My chceme, aby to hlásil pouze v případě, že hraje hudbu zastupovanou OSA, která není jeho vlastní,” vysvětlil Michálek.

To, že musí mít souhlas autorů v případě, že pouští hudbu jinou než svou vlastní, Piráti nezpochybňují. „Ale pokud hraje hudebník vlastní hudbu, tak podle nás už souhlas OSA nepotřebuje. Historicky si na to stěžoval třeba Jarek Nohavica,” doplnil Michálek. Zároveň upozornil i na to, že v rámci autorského zákona je dnes nastaveno, že v případě pokuty vymáhají orgány dvojnásobek. To by chtěli Piráti také zrušit.

Snížení DPH na 10 procent



V souvislosti s tím navrhují pro autory kompenzační mechanismus, aby o peníze, které dnes dostávají z prodeje prázdných CD či DVD nepřišli.

„Proto jsme přišli s návrhem snížení DPH na knihy a služby spisovatelů, autorů a výkonných umělců. Autoři a vydavatelé tím ušetří každý rok 430 milionů korun na daních. Díky rozložení efektu ušetří zákazníci 280 milionů. Naše změna, tak jak ji navrhujeme, je celkově výhodná pro autory, vydavatele a koncové zákazníky,” vysvětlil Michálek na úterní tiskové konferenci.

Předseda pirátských poslanců Novinkám řekl, že nyní mají pro své pozměňovací návrhy neformálně vyjednanou podporu například od ODS i od některých členů ANO. Oficiální podpisy začnou Piráti ale sbírat až v dalších týdnech a zákon i v rámci již navržené novely by se mohl na jednání Sněmovny dostat nejdříve v dubnu.

Ve Sněmovně nyní čeká na projednání s neutrálním stanoviskem vlády návrh na osvobození od autorského poplatku pro restaurace, kadeřnictví a další provozovny v nichž zákazníci mohou sledovat rozhlasové nebo televizní vysílání, od autorských poplatků. Návrhy podali poslanci ANO a SPD ve dvou samostatných novelách. Předložili je poté, co Sněmovna odmítla obdobnou senátní úpravu vládní novely autorského zákona. Podle kritiků by změna byla v rozporu s mezinárodním i unijním právem.