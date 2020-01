Živá pochodeň měla probudit společnost. Od sebeupálení Jana Palacha uplynulo 51 let

Po gymnáziu chtěl jít studovat historii, přijímačky na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy udělal, avšak pro velký počet uchazečů nebyl přijat. Jako náhradu si zvolil studium zemědělské ekonomie na VŠE, roku 1968 se mu ale povedlo přestoupit rovnou do druhého ročníku na kýženou fakultu filozofickou, kde začal studovat historii a politickou ekonomii.

Spolužáci i vyučující ho ve vzpomínkách charakterizovali jako citlivého a přemýšlivého mladíka, který se zajímal o politické události a zapojoval se do debat. Hodně četl odborné knihy, vliv na něj musely mít i pracovní výjezdy do Kazachstánu a Leningradu. Za pomoc při organizaci brigády v Sovětském svazu obdržel pak zájezd do Francie, kde pomáhal při sběru hroznů.