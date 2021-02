Vraždu Kennedyho prý nařídil Chruščov, tvrdí kniha bývalého šéfa CIA

Autoři neuvádějí pro svá tvrzení žádné důkazy, které by dosud nebyly známy. Opírají se o 26 svazků, shrnujících vyšetřování tzv. Warrenovy komise, která v letech 1963 až 1964 zkoumala okolnosti atentátu na Kennedyho.

Zpráva komise neobsahuje obvinění, že za atentátem stál Sovětský svaz a jeho nejvyšší představitel. Woolsey a Pacepa ale tvrdí, že závěry komise nebyly dosud správně vyloženy. „Po dekódování prokazují tyto části důkazů, že Lee Harvey Oswald měl tajnou schůzku v Mexico City se svým sovětským důstojníkem Kostinem,“ prohlašují Woolsey a Pacepa podle listů The Daily Mail a The New York Post.