Vítězství bylo úžasné, vzpomíná veterán z 2. světové války

„Oni měli bezvadné opevnění, protože měli všude samé kopce a bylo těžko to prorazit,“ poznamenal podplukovník ve výslužbě. Bitva o Liptovský Mikuláš byla po Dukle nejkrvavější epizodou osvobozování Slovenska. Trvala od začátku února do začátku dubna 1945, padlo při ní 1376 československých vojáků a okolo čtyř tisíc rudoarmějců.

Prošli Rožnov pod Radhoštěm a dostali se až do Olomouce , kde zažili den vítězství. „Byl to úžasný pocit, všude nás vítali, všude hrála hudba. Bylo to krásné a hodně kamarádské,“ vzpomíná veterán. Občas se mu válka připomene. „Ale kolikrát je mi z toho smutno, protože tam padlo spoustu kamarádů,“ poznamenal.

„Ale to jsem odmítl, raději jsem šel do práce, fárat do dolů na východ Čech do Malých Svatoňovic a do Žacléře.“ V blízkém Trutnově už zůstal, kde podle svých slov prožil hezký život a přes vysoký věk ho až na částečnou ztrátu sluchu příliš neduhů netrápí.