Symbol studené války. Před 60 lety začala v Berlíně vznikat skutečná „železná opona”

Stejně jako u nás v případě měnové reformy, kdy komunistické vedení tvrdilo, že nic takového nechystá, Ulbricht také do poslední chvíle lhal, ačkoliv už bylo dávno rozhodnuto. V neděli ráno 13. srpna 1961 se Berlíňané probudili do reality rozděleného města.

„Důvodem byl rychle rostoucí úprk východoněmeckých občanů do západního sektoru města a pak dále do Spolkové republiky,“ uvedl pro Novinky Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd ČR .

Stejně to vnímá i politolog Petr Just. „Zeď se samozřejmě stavěla jako zábrana proti migraci z východního Berlína do západního, aniž by to tehdejší východoněmecký režim interpretoval - režim to interpretoval naopak jako obranu proti škodlivým vlivům ze Západu.”