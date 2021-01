Raketoplánu Columbia se v roce 2003 stal osudným chybný odhad poškození

Při startu se odtrhl od raketoplánu kus izolační pěny. Tomu se však nepřikládal velký význam, jelikož k odlomení části pěny došlo již při několika předešlých letech, aniž by to narušilo zdárný průběh mise.

Klíčová otázka, kterou vyšetřovatelé pokládali, zněla, jestli mohli být astronauti zachráněni, pokud by o svém nebezpečí věděli. Záchranná mise by byla patrně proveditelná, kdyby se pro ni NASA rozhodla rychle po zjištění rozsahu poškození.

Posádka s sebou vezla neobvykle velké množství zásob, díky kterému by mohla zůstat na oběžné dráze o dva týdny déle. „Vyzvednout” ji mohl raketoplán Atlantis, který byl v té době připravován na svou misi plánovanou na 1. březen. Tento termín by bylo možné urychlit o tři týdny i bez bezpečnostních rizik, zbylo by přibližně 5 dnů na možnou záchranu.

Možnost, že by astronauti poškození sami opravovali, byla vyhodnocena jako značně nebezpečná. Nebylo by jisté, jak odolným by se místo po opravě stalo, naopak by jej mohli sami poškodit ještě více. I taková nouzová oprava by však výrazně zvýšila šance posádky na přežití.