Před 80 lety mohl být zneškodněn Adolf Hitler. Atentátník však ztroskotal na své důkladnosti

Byla to až neuvěřitelná shoda náhod. Z pracovních důvodů totiž původně zamýšlel svůj proslov na setkání „starých bojovníků“ odvolat. Ale protože výročí pivnicového puče z roku 1923 náleželo k důležitým svátkům nacistického kalendáře, rozhodl se, že řeč nakonec pronese, ale ještě téhož večera se vrátí do Berlína.

Právě toho dne se vydal v roce 1938 do Mnichova na průzkumnou cestu. Dostal se po skončení akce do sálu a zapamatoval si umístění řečnického pultu, od něhož Hitler krátce předtím mluvil. „V následujících týdnech jsem si pozvolna ujasnil v hlavě, že nejlépe bude umístit do sloupu za řečnickým pultem nálož a přivést ji nějakým zařízením ve správný čas k výbuchu,“ řekl při výslechu.

Když měl vše připraveno, vydal se počátkem srpna 1939 znovu do Mnichova. Vždy večer krátce před zavřením hostince se vplížil do odkládací komory, kterou objevil, a nechal se v budově zavřít. Několik hodin setrval na židli, až si byl jistý, že je zcela sám.

Konečnou montáž ale skončil až nad ránem 6. listopadu, když musel předtím dlouho do noci čekat, neboť se v sále konal ples. Nyní měl dost času zmizet za hranicemi – ale ozval se jeho smysl pro rodinu, s níž během svého tříměsíčního pobytu v Mnichově přerušil veškeré styky. Odjel k sestře do Stuttgartu, aby jí sdělil, že odejde přes hranice do Švýcarska. I potom ho však jeho chorobná důkladnost ještě jednou přivedla do pivnice. Fanatik přesnosti chtěl mít absolutní jistotu.