Před 70 lety vyhlásil maršál na Tchaj-wanu Čínskou republiku

Ten s pokoušel domluvit s Mao Ce-tungem příměří, které však odmítlo tvrdé jádro Kuomintangu. Jeho zbytky se stáhly na Tchaj-wan, kam 300 000 jeho příslušníků přepravily lodě a letadla. Mao Ce-tung pak 1. října 1949 vyhlásil Čínskou lidovou republiku. Vojenské operace však neukončil, mínil dobýt celou Čínu. Čankajšek si toho byl vědom, a proto se vrátil do křesla prezidenta, neboť byl mezinárodně známý a uznávaný. Stál v čele Číny, když čelila japonské agresi a vzdoroval ji za pomoci Američanů a nějakou dobu i SSSR.

Snažil se odvrátit hrozbu úplné porážky čínských nacionalistů, která byla reálná. V březnu 1950 zahájila lidová armáda vyloďovací operaci na ostrově Chaj-nan a do května jej dobyla. Kuomintang tak utrpěl další porážku.

Čankajšek se však nemínil vzdát a po návratu do funkce se mu na počátku studené války dařilo na diplomatickém poli. Jím vedená Čínská republika byla až do roku 1971 jediným zástupcem Číny v OSN a Sovětský svaz kvůli tomu v roce 1950 bojkotoval několik zasedání Rady bezpečnosti, takže nevetoval na konci června 1950 vyslání mezinárodní sil na pomoc Jižní Koreji, kterou napadla KLDR.

I Čankajšek uvažoval o dobytí Číny, hlavně na počátku šedesátých let v době hladomoru po neúspěšné politice velkého skoku vpřed, při níž chtěl Mao Ce-tung urychleně industrializovat zemi a dohnat vyspělé státy. Plán však Čankajšek nikdy nerealizoval, protože se Čína v roce 1964 stala jadernou mocností. Místo toho se soustředil na rozvoj ekonomiky a Tchaj-wan se zařadil mezi asijské tygry.

Situace Tchaj-wanu se začala zhoršovat na počátku sedmdesátých let, kdy se americký prezident Richard Nixon rozhodl využít roztržky mezi Pekingem a Moskvou a vrazit klín mezi ČLR a SSSR. To ale znamenalo mezinárodní uznání lidové Číny.

Čínská republika odešla z OSN v roce 1971 krátce předtím, než byla vláda v Pekingu uznána jako jediný legitimní zástupce Číny v OSN. Tchaj-wanu bylo tehdy nabídnuto vlastní zastoupení v OSN, jenomže Čankajšek požadoval, aby jeho Čínské republice zůstalo křeslo v Radě bezpečnosti, což bylo pro Peking nepřijatelné. Čankajšek nabídnuté možnosti komentoval známým výrokem: „Nebe není dost velké pro dvě slunce.“ I on chtěl vládnout celé Číně. V říjnu 1972 pak Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci 2758, že zástupci Čankajška byli vypuzeni z OSN a Čínu od té doby reprezentuje Čínská lidová republika.

Od té doby se snaží pekingské vedení zbavit Tchaj-wan mezinárodní podpory. Zatímco po druhé světové válce zastupoval Čínu v OSN a uznávaly ho všechny západní a prozápadní země, nyní ho mezinárodně uznává jako jediného zástupce Číny jen 15 států. Nejvíce, celkem devět je jich v Americe (Belize, Guatemala, Haiti, Honduras, Nikaragua, Paraguay, Svatý Kitts a Nevis, Svatá Lucie a Svatý Vincent a Grenadiny). V Evropě je to pouze Vatikán, v Africe Eswatiny známé do roku 2018 jako Svazijsko a v Oceánii pak Marshallovy ostrovy, Nauru, Palau a Tuvalu. Čínská lidová republika se snaží omezit počet zemí, které Tchaj-wan uznávají a zbavit ho mezinárodní diplomatické podpory. Zemím, které Tchaj-wan uznávají, nabízí ekonomickou pomoc výměnou za diplomatické uznání ČLR.

Čankajšek, který se narodil 31. října 1887, vystudoval vojenskou akademii v Pchao-tchingu a v Tokiu. Hrál klíčovou roli v čínské politice od vyhlášení Čínské republiky v roce 1912 po svržení dynastie Čching během sinchajské revoluce až do své smrti v roce 1975.

Nové vedení po ustavení čínské republiky, v jehož čele stál Sunjatsen, ale nebylo dost silné na to, aby kontrolovalo celou zemi, zejména když se druhý prezident Jüan Š´-kchaj se pokusil restaurovat císařství. Po jeho smrti v roce 1916 se každá oblast dostala pod vládu nějakého místního velmože nebo náčelníka či generála.

V roce 1927 se čínská občanská válka rozhořena naplno, když Čankajšek zahájil tažení na sever proti komunistům, které si vyžádalo půl miliónů obětí. V roce 1928 obsadil Peking, do kterého přenesl úřady. V pronásledování komunistů ale neustal, takže se v letech 1934 až 1935 museli dát na ústup do Jen-anu v provincii Šan-si, což se označuje jako dlouhý pochod.

Vzájemné boje byly přerušeny v roce 1937, kdy Čínu napadlo Japonsko, které rok po mukdenském incidentu v březnu 1932 odtrhlo Mandžusko a vytvořilo tam loutkový stát Mandžukuo. Od roku 1937 čelila Čína další japonské agresi, která začala útokem na Šanghaj. V bojích Čankajškovi pomáhaly Spojené státy a zpočátku i Sovětský svaz. Síly Kuomintangu přesto utrpěly řadu porážek, ztratily Nanking i Wu-chan a nakonec se vláda musela přesídlit do Čchung-čchingu. Ještě v roce 1945 dokázali Japonci podniknout proti silám Kuomintangu rozsáhlou ofenzívu, rozdělit území pod jeho kontrolou na dvě části a dostat se až k hranicím Francouzské Indočíny. Většina spojenecké pomoci byla zřejmě rozkradena. Navíc si i během války s Japonci obě složky čínského odboje házely klacky pod nohy. Hlavně se snažily si upevnit vlastní pozice pro další střet.

Po porážce Japonska v roce 1945 se boje naplno rozhořely v květnu 1946. Kuomintang se v březnu 1947 pokusil vypudil rudé z provincií S´čchuan a Šan-si, ale neuspěl. Iniciativu převzala v září a říjnu 1948 Maova čínská Lidová armáda, která zahájila tažení k moři a podél pobřeží na jih. Kuomintang musel postupně přesunout sídlo vlády z Nankingu do Kantonu, pak do Čchung-čchingu, Čcheng-tu, Si-čangu a nakonec do Tchaj-peje. Kuomintang sice měl k dispozici americkou výzbroj, ale byl prolezlý korupcí, zatímco komunisté byli jednotní.