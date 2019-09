Před 30 lety byl do kosmu vynesen druhý československý Magion

Před 30 lety, 28. září 1989, byla do kosmu ze sovětského kosmodromu Pleseck vynesena československá družice Magion 2, a to raketou Cyklon 3 v rámci programu socialistických zemí Interkosmos. Bylo to součástí mezinárodního vědeckého projektu Aktivnyj (Aktivní) zaměřeného na výzkum vlastností kosmického prostředí v blízkém okolí Země. Družice Magion 2, vyrobená v Geofyzikálním ústavu ČSAV, se na samostatnou oběžnou dráhu umístila 3. října 1989.