Orion a spol. Zlatý věk českých cukrovinek začal před více než sto lety

A o devětadvacet let později jedna z nejstarších velkých firem, Maršnerova továrna na turecké cukrovinky, pozdější Orionka. Začínala skromně.

Ti se sdružovali ve zmíněném společenstvu a velké firmy jim byly trnem v oku. Vydávali své vlastní noviny – Cukrářské listy, Cukrářské zázemí a Cukráře. A vždycky měli co řešit.

Například v únoru roku 1933 se čeští cukráři velice rozzuřili. A to nikoli bezdůvodně. Jistá německá firma totiž uvedla na náš trh nový výrobek – zmrzlinové tyčinky na špejli Frio. A neváhala se svými výrobky cestovat po městech a venkově, takže podle Cukrářských listů „cizáci zapříčinili, že klesl konsum naší zmrzliny“.

Navrhovaly i nejrůznější fígle, například, jak si může i nejmenší obchodník vtipem přilepšit: „Setkal jsem se s mužem, jenž vodou obyčejnou zvýšil svůj obrat. Měl stálý stánek na městské promenádě a prodával všelijaké osvěžující prostředky, bonbony, zmrzlinu a limonádu. Byl to dobrák od kosti a všiml si, jak psi vodění na provázku mívají žízeň. I postavil po straně dvě tři mísy s čistou vodou a ještě tabulkou upozornil na to pány.“

To se mu bohatě vyplatilo, protože venčící Pražané se u něj často zastavovali a zatímco jejich miláčkové pili, kupovali bonbony i zmrzlinu.

Právě Ron byl velmi aktivní cukrář. Podnikal s ostatními výlety do Krkonoš a také organizoval tajné výlety a vepřové hody. Společenstvo cukrářů a pozdější Svaz cukrářů měl ale i jiné, profesní poslání. Brojil proti všemu, co by drobné cukráře mohlo připravit o zisk.