Zákon o postrku byl zrušen až před 70 lety

Šupu se musel podrobit i jistý Jan Karafiát, šestadvacetiletý nádeník a člen postrkové stráže. Předcházely mu události ze středy 11. února 1828. Měl dopravit jednoho muže z Vinohrádek na lichtenštejnském panství Moravský Krumlov do Velkých Pavlovic – jeho domovské obce.

Celkem obvyklá rutina až do okamžiku, kdy mu vběhl do cesty rychtář z blízkých Branišovic František Čech. Táhl za sebou urostlého mladíka, vandrovního tovaryše Augustina Blumenstocka, dalšího postrkovaného, a prohlásil, že Karafiátovi přidá „ještě jeden kousek“ se stejným cílem. Na námitky, že dva chlapi je na jeden doprovod moc, mávl Čech rukou s bohorovným: „Proč by asi utíkali?“